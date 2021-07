Covid-19, bollettino 12 luglio: 888 contagiati e 13 decessi (Di lunedì 12 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo bollettino Covid-19: gli aggiornamenti su contagi, decessi e guarigioni Come di consueto sono stati comunicati poco fa dalla Protezione Civile gli ultimi dati aggiornati e relativi a contagi, decessi e guarigioni in Italia. L’ultimo bollettino sul Covid-19 conferma il trend degli ultimi giorni. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo-19: gli aggiornamenti su contagi,e guarigioni Come di consueto sono stati comunicati poco fa dalla Protezione Civile gli ultimi dati aggiornati e relativi a contagi,e guarigioni in Italia. L’ultimosul-19 conferma il trend degli ultimi giorni. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

istsupsan : #covid ?? La percentuale di casi genotipizzati è in aumento ?? da circa 0,5% di gennaio al 6% di giugno. Leggi - il… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Sono 888 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 1.391) a fronte di 73.571 tamponi effettuat… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 12 luglio: tutti i dati aggiornati sul COVID-19 - - infoitinterno : Coronavirus oggi Emilia Romagna, bollettino covid 12 luglio 2021: casi sopra quota cento - infoitinterno : Bollettino Covid Italia e Lombardia. I dati di oggi 12 luglio: 888 nuovi casi e 13 morti -