Costiera Amalfitana | donna di 62 anni colta da malore muore a mare a Praiano

Leggi su limemagazine.eu

(Di lunedì 12 luglio 2021) . Una turista di 62, originaria di Monza, in Lombardia, è morta questa mattina sulla spiaggia La Gavitella di. La, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe statada unmentre nuotava a. Nonostante gli immediati soccorsi, anche con l’elicottero del 118, per la 62enne purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare. Una turista di 62, originaria di Monza, in Lombardia, è morta questa mattina sulla spiaggia La Gavitella di. La, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata ...