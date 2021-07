Così la Dad ha cambiato per sempre il modo di fare scuola in Italia: inchiesta di Salvatore e Fortuna Testa (Di lunedì 12 luglio 2021) La didattica a distanza è stata una esperienza positiva, di cui tenere conto nel futuro dell’insegnamento, ed ha dimostrato che la scuola Italiana ha saputo reagire ad una forte emergenza, come quella determinata dall’epidemia da Covid 19, nonostante problemi di carenze strutturali, strumentali e di formazione del personale. La Dad, in particolare, dovrà puntare a mettere in campo tutte le energie per evitare che si crei una tipologia insegnamento che aumenti le diseguaglianze, soprattutto rispetto ai ragazzi che hanno esigenze educative speciali. È quanto emerge da una indagine che il giornalista Salvatore Testa e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 luglio 2021) La didattica a distanza è stata una esperienza positiva, di cui tenere conto nel futuro dell’insegnamento, ed ha dimostrato che lana ha saputo reagire ad una forte emergenza, come quella determinata dall’epidemia da Covid 19, nonostante problemi di carenze strutturali, strumentali e di formazione del personale. La Dad, in particolare, dovrà puntare a mettere in campo tutte le energie per evitare che si crei una tipologia insegnamento che aumenti le diseguaglianze, soprattutto rispetto ai ragazzi che hanno esigenze educative speciali. È quanto emerge da una indagine che il giornalistae ...

