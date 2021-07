Cosa sappiamo del caso di una donna infettata da due varianti di coronavirus contemporaneamente (Di lunedì 12 luglio 2021) (foto: Getty Images)Si può essere infettati da diverse varianti di coronavirus contemporaneamente. La notizia arriva dallo European congress on microbiology and infectious diseases (Eccmid). Durante l’evento la biologia molecolare Anne Vankeerberghen, dell’ospedale Olv in Belgio, ha presentato il caso di una donna di 90 anni, contagiata da due varianti di Sars-Cov-2 e morta pochi giorni dopo il ricovero, benché, con le informazioni attuali, non è chiaro se la doppia infezione abbia peggiorato la situazione. Gli esperti, a dire il vero, non sembrano troppo sorpresi dalla possibilità di una ... Leggi su wired (Di lunedì 12 luglio 2021) (foto: Getty Images)Si può essere infettati da diversedi. La notizia arriva dallo European congress on microbiology and infectious diseases (Eccmid). Durante l’evento la biologia molecolare Anne Vankeerberghen, dell’ospedale Olv in Belgio, ha presentato ildi unadi 90 anni, contagiata da duedi Sars-Cov-2 e morta pochi giorni dopo il ricovero, benché, con le informazioni attuali, non è chiaro se la doppia infezione abbia peggiorato la situazione. Gli esperti, a dire il vero, non sembrano troppo sorpresi dalla possibilità di una ...

