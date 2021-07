Cosa c’è dietro il valzer di Putin in Afghanistan (Di lunedì 12 luglio 2021) Il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, con il repentino abbandono della base di Bagram, e la conseguente avanzata dei talebani nel paese creano non poche preoccupazioni in Asia Centrale e, di riflesso, in Russia. Già da alcuni giorni i punti di transito alla frontiera con il Tagikistan vedono transitare migliaia di persone in cerca di riparo dai talebani, con un afflusso problematico da gestire per il piccolo e povero paese centrasiatico, e il timore che si possa estendere a tutta la regione una nuova riscossa islamista è forte, soprattutto in un contesto molto delicato per i regimi a capo di quegli stati. Le conseguenze della riscossa talebana sono tutte da ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 luglio 2021) Il ritiro delle truppe statunitensi dall’, con il repentino abbandono della base di Bagram, e la conseguente avanzata dei talebani nel paese creano non poche preoccupazioni in Asia Centrale e, di riflesso, in Russia. Già da alcuni giorni i punti di transito alla frontiera con il Tagikistan vedono transitare migliaia di persone in cerca di riparo dai talebani, con un afflusso problematico da gestire per il piccolo e povero paese centrasiatico, e il timore che si possa estendere a tutta la regione una nuova riscossa islamista è forte, soprattutto in un contesto molto delicato per i regimi a capo di quegli stati. Le conseguenze della riscossa talebana sono tutte da ...

