Coronavirus Toscana 12 luglio, 66 nuovi casi ma solo tremila tamponi (Di lunedì 12 luglio 2021) Firenze, 12 luglio 2021 - Sono 66 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nella giornata di lunedì 12 luglio . Lo comunica il presidente Giani. I nuovi casi sono a fronte di un numero esiguo ... Leggi su lanazione (Di lunedì 12 luglio 2021) Firenze, 122021 - Sono 66 idiregistrati innella giornata di lunedì 12. Lo comunica il presidente Giani. Isono a fronte di un numero esiguo ...

