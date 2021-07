Coronavirus, solo 9 positivi nelle Marche, ma con pochi tamponi. Zero decessi, stabili i ricoverati/ I numeri delle regioni (Di lunedì 12 luglio 2021) ANCONA - La variante Delta del Covid spaventa il mondo e anche le Marche devono fare i contri con l'accendersi dei focolai. Non c'è soltatanto la zona bianca da 'difendere' ma anche e soprattutto va ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 12 luglio 2021) ANCONA - La variante Delta del Covid spaventa il mondo e anche ledevono fare i contri con l'accendersi dei focolai. Non c'è soltatanto la zona bianca da 'difendere' ma anche e soprattutto va ...

Advertising

MelgerTina : @umanesimo @info_zampa @emmevilla @FZanolli @PMO_W @Lacasespoglia @FrancescoScati9 @giuseppemaria @lucma66… - 539th : @emmevilla Ovviamente a noi quello che importa è che pochi si ammalino gravemente, non eradicare SARSCoV2 (obiettiv… - MissDreamer88 : @gabrillasarti2 La scusa delle #varianti serve solo a mantenere alto il livello di #paura e convincerci a :… - messveneto : Udine celebra la festa dei patroni, l’appello del sindaco: “Vacciniamoci, solo così potremo uscire dalla schiavitù… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questo grafico è possibile vedere la % di tamponi positivi sul totale di tamponi fatti in Italia. Oggi siamo al 0,97%.… -