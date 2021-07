Coronavirus | oggi in Italia | 888 nuovi casi e 13 vittime

Advertising

RaiNews : Coronavirus, oggi in Italia 888 casi e 13 decessi - Corriere : In Italia 1.391 casi e 7 morti. Il tasso di positività sale all’1% - petergomezblog : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere (di poco) i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana sco… - Barbara68545184 : RT @Libero_official: Dopo settimane, tornano a salire i ricoveri in reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore, 888 positivi e 13 vittime: #coro… - Libero_official : Dopo settimane, tornano a salire i ricoveri in reparti ordinari. Nelle ultime 24 ore, 888 positivi e 13 vittime:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Dain Israele gli adulti immunodepressi possono ricevere un ulteriore richiamo di vaccino Pfizer. ... a fronte dell'aumento delle infezioni daregistrato nelle ultime settimane in ...Sono 73.571 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 143.332 . Il tasso di positività ...Sono 69 i nuovi positivi al Covid in Campania e due le vittime, di cui una nelle ultime 48 ore, l'altra deceduta in precedenza ma registrata solo ieri. Queste le cifre del bollettino quotidiano sulla ...La gara di San Clemente in Valle era solita svolgersi in un percorso collinare su una distanza di sette chilometri per gli uomini e cinque per le donne [Notizie in tempo reale su valdarnopost.it] ...