Coronavirus Italia, il bollettino del 12 luglio: 888 nuovi casi, 13 morti (Di lunedì 12 luglio 2021) Continua a risalire l'indice Rt in base al numero di contagi da Coronavirus a livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in Italia, con il bollettino completo aggiornato a lunedì 12 luglio 2021 Leggi su mediagol (Di lunedì 12 luglio 2021) Continua a risalire l'indice Rt in base al numero di contagi daa livello nazionale. Ecco tutti i dati legati all'emergenza sanitaria da covid-19 in, con ilcompleto aggiornato a lunedì 122021

Advertising

RaiNews : Coronavirus, oggi in Italia 888 casi e 13 decessi - Corriere : In Italia 1.391 casi e 7 morti. Il tasso di positività sale all’1% - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 57.616.037 Di cui 1e dosi: 33… - askanews_ita : Altri 888 casi e 13 morti in Italia. Il tasso di positività sale all'1,2% #COVID19 #coronavirus #VacciniCovid… - Tele_Nicosia : Coronavirus. In Italia il 12 luglio nelle ultime 24 ore i nuovi contagi 888, i decessi sono 13 -