Coronavirus in Italia, il bollettino del 12 luglio: 888 nuovi casi, i morti sono 13 (Di lunedì 12 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 888 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 1.391. Diminuiscono i tamponi effettuati: 73.571, contro i 143.332 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'1,2% (ieri era allo 0,97%). sono 13 i morti, 3 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 12 luglio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I pazienti ricoverati in terapia intensiva ...

