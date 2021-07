Coronavirus, il bollettino di oggi: 888 nuovi contagi, 13 morti. Tasso di positività all’1,2% (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA. Sono 888 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.391. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 12 luglio 2021) ROMA. Sono 888 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.391. Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano ... sul sito.

