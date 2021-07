Coronavirus | il bollettino del 12 luglio

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 888, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.272.163. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 655 unità, quindi al momento risultano positive 40.426 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 158. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.149, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 39.119. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 127.788. Da ieri si ...

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 888 casi di positività alrispetto ai 1.391 della vigilia: questi i dati contenuti neldiffuso oggi, lunedì 12 giugno. Sale così ad almeno 4.272.163 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars ..., ildella Regione Sicilia di oggi 12 Luglio: il numero dei tamponi effettuati, dei ricoveri, dei contagi e dei guariti Oggi, 12 Luglio, in Sicilia nessun morto , 65 guariti ...(Fanpage.it) Il bollettino, inoltre, registra 1 ricoverato in più e due terapie intensive occupate, in calo di uno Sono 13 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 ...Queste le cifre del bollettino quotidiano sulla pandemia diffuso dall'unità ... PUGLIA - Oggi lunedì 12 luglio in Puglia sono stati registrati 19 casi su 4.342 test per l'infezione da Covid-19, con ...