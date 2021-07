Advertising

repubblica : Coronavirus, i dati del contagio. Dopo quindici settimane di calo, più 51,5% di nuovi casi - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #12luglio ?? 66 nuovi casi ?? 3.288 tamponi eseguiti ?? 80 ricoverati (-1 da… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - Bruna71347573 : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #12luglio ?? 66 nuovi casi ?? 3.288 tamponi eseguiti ?? 80 ricoverati (-1 da ier… - PalermoToday : Covid, i dati dell'ultima settimana: 'Preoccupante incremento dei nuovi positivi' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati

...ricordano gli esperti - Una ricerca sulla distribuzione geografica della mortalità per... "Si tratta tuttavia - previsa l'endocrinologa - dimolto preliminari, per cui l'eventuale ...Il tasso di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri, si attesta a ...Poi, al termine della cerimonia, ha sottolineato: "Settimanalmente monitoriamo tutti i dati sul Covid-19 in Italia, ci aspettavamo la risalita che è in corso, con numeri che sono molto molto più bassi ..."Per la prima volta da ottobre non firmerò ordinanze" Condividi 12 luglio 2021 "Settimanalmente monitoriamo tutti i dati" su Covid-19 in Italia. "Ci aspettavamo la risalita che è in corso, con numeri ...