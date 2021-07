Cordino dell’assorbente interno | ma dove lo metto? Scopriamo insieme come nasconderlo

Leggi su chedonna

(Di lunedì 12 luglio 2021)tutti i modi più validi, efficaci e sicuri per nascondere ile far sì che, letteralmente, sparisca alla vista. Eccoci ancora una volta alle prese con il dilemma assorbenti interni, i tamponi attorno a cui, a quanto pare, ruotano quesiti a non finire per noi donne. Quelli comunemente notitampax L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it