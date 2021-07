Coppa Italia 2021/2022, date e calendario: finale mercoledì 11 maggio (Di lunedì 12 luglio 2021) La nuova stagione calcistica prende sempre più forma. La Lega, infatti, in questi minuti ha annunciato anche le date della Coppa Italia 2021/2022. Si partirà domenica 8 agosto con il turno preliminare, mentre a ferragosto sarà la volta de trentaduesimi. Dopo una lunga pausa si tornerà in campo mercoledì 15 dicembre con i sedicesimi, gli ottavi di finale, invece, sono in programma mercoledì 12 e 19 gennaio. La fase più calda del torneo inizierà il 9 febbraio con i quarti di finale, a seguire le semifinali mercoledì 2 marzo ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) La nuova stagione calcistica prende sempre più forma. La Lega, infatti, in questi minuti ha annunciato anche ledella. Si partirà domenica 8 agosto con il turno preliminare, mentre a ferragosto sarà la volta de trentaduesimi. Dopo una lunga pausa si tornerà in campo15 dicembre con i sedicesimi, gli ottavi di, invece, sono in programma12 e 19 gennaio. La fase più calda del torneo inizierà il 9 febbraio con i quarti di, a seguire le semifinali2 marzo ...

Advertising

RaiUno : ?? ?? Alziamo la coppa a Wembley #11luglio #Euro2020 ???? L'Italia è Campione d'Europa ???? #ItaliaInghilterra #Rai1… - chetempochefa : Il momento più bello da rivedere e immortalare: @chiellini alza la coppa al cielo, l’Italia è campione d’Europa ??????… - chetempochefa : Gli azzurri sollevano la coppa, l’Italia è sul tetto d’Europa ???????? #ItaliaInghilterra - niallvsarms : RT @LaChicca19: Questa foto per me è bellissima. È l’Italia di oggi con Chiellini che alza la coppa, ma é anche l’Italia del futuro. L’Ital… - BlackkMess : RT @LaChicca19: Questa foto per me è bellissima. È l’Italia di oggi con Chiellini che alza la coppa, ma é anche l’Italia del futuro. L’Ital… -