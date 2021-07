Copia di Super Mario 64 venduta per 1,5 milioni di dollari: è il videogioco più costoso di sempre (Di lunedì 12 luglio 2021) Una Copia di Super Mario 64 è stata venduta all’asta per 1,56 milioni di dollari (1,32 milioni di euro), quasi raddoppiando il record stabilito pochi giorni prima per il videogioco più costoso mai venduto. La vendita da record segue mesi di aumenti vertiginosi nei prezzi per le copie di vecchi videogiochi della Nintendo. Nel giro di un anno infatti, il record per il videogioco più costoso è passato dai 114.000 dollari scambiati per una cartuccia di Super ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 luglio 2021) Unadi64 è stataall’asta per 1,56di(1,32di euro), quasi raddoppiando il record stabilito pochi giorni prima per ilpiùmai venduto. La vendita da record segue mesi di aumenti vertiginosi nei prezzi per le copie di vecchi videogiochi della Nintendo. Nel giro di un anno infatti, il record per ilpiùè passato dai 114.000scambiati per una cartuccia di...

