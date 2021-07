Contributi da 6 milioni e mezzo alle imprese agricole abruzzesi (Di lunedì 12 luglio 2021) Una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro per dare impulso agli investimenti nelle aziende agricole, con Contributi fino a 150 mila euro, finalizzati a migliorare la gestione della risorsa ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 12 luglio 2021) Una dotazione finanziaria di 6,5di euro per dare impulso agli investimenti nelle aziende, confino a 150 mila euro, finalizzati a migliorare la gestione della risorsa ...

Contributi da 6 milioni e mezzo alle imprese agricole abruzzesi Una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro per dare impulso agli investimenti nelle aziende agricole, con contributi fino a 150 mila euro, finalizzati a migliorare la gestione della risorsa idrica per scopi produttivi, grazie ...

