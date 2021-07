Consulta | diffamazione a mezzo stampa | no a carcere obbligatorio 2

(Di lunedì 12 luglio 2021) (Adnkronos) - Poiché, però, l'auspicata riforma della materia non è stata approvata, la Corte ha ora dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 13 della legge sulla(n. 47 del 1948), che prevedeva la necessaria applicazione della reclusione da uno a sei anni per il reato dicommessa adellae consistente nell'attribuzione di un fatto determinato. La sentenza dichiara illegittimo anche l'articolo 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che estendeva le sanzioni previste dall'articolo 13 della legge sullaalla ...

Secondo lae la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, non è di per sé ...una norma che consenta al giudice di applicare la pena della reclusione nel caso in cui lasi ..."Giusto arrivare a termine definitivo, dopo presa di posizione della".(Adnkronos) – Secondo la Consulta e la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo, non è di per sé incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero una norma che consenta al giudice di appl ...(askanews) - Le norme vigenti che obbligano il giudice a punire con il carcere il reato di diffamazione a mezzo ... politica delle vittime".Secondo la Consulta e la stessa Corte europea dei ...