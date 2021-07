Conferenza stampa Reina | «Sarri un grandissimo allenatore | sono fiducioso»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il portiere della Lazio Pepeha parlato indal ritiro di Auronzo di Cadore Pepeè pronto a rispondere alle domande dei cronisti presenti ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo della Lazio: LEGGI LAINTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 SULLA VITTORIA DELL’ITALIA ALL’EUROPEO – «Complimenti all’Italia per la vittoria degli Europei, per me è un paese di adozione,contento come se fossi italiano. Abbiamo mandato un messaggio affettuoso ad Immobile e Acerbi». SUI TEMPI DI ADATTAMENTO – «Faremo in modo di accorciare i tempi di adattamento alle idee di ...