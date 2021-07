Concessioni, un emendamento al Sostegni-bis riduce a 500 euro il canone annuale per “no profit”. Ma sono un quinto del totale (Di lunedì 12 luglio 2021) Mentre ancora si attende la legge sulla concorrenza, annunciata da Draghi per luglio, che potrebbe indire le gare per mettere a bando le Concessioni balneari italiane – in regime di proroga da decenni nonostante la direttiva Bolkestein – un emendamento al Dl Sostegni-Bis approvato alla Camera porta nuovi risparmi agli utilizzatori di aree demaniali marittime. Si tratta dell’articolo 6-bis che riduce da 2500 a 500 euro il canone minimo annuale che devono pagare i beneficiari di Concessioni demaniali marittime senza scopo di lucro “per attività sportive, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Mentre ancora si attende la legge sulla concorrenza, annunciata da Draghi per luglio, che potrebbe indire le gare per mettere a bando lebalneari italiane – in regime di proroga da decenni nonostante la direttiva Bolkestein – unal Dl-Bis approvato alla Camera porta nuovi risparmi agli utilizzatori di aree demaniali marittime. Si tratta dell’articolo 6-bis cheda 2500 a 500ilminimoche devono pagare i beneficiari didemaniali marittime senza scopo di lucro “per attività sportive, ...

Advertising

fattoquotidiano : Concessioni, un emendamento al Sostegni-bis riduce a 500 euro il canone annuale per “no profit”. Ma sono un quinto… - Michele_Arnese : Aeroporti. Le concessioni sono state allungate per due anni con un emendamento al decreto Rilancio nel 2020. Non è… -