Competizione in corso. L'agenda della Nato tra Russia e Cina (Di lunedì 12 luglio 2021) Il primo vertice Nato dell'era di Joe Biden si è concluso qualche giorno fa e ad un primo sguardo sembra che gli atlantisti su entrambe le sponde dell'Oceano possano finalmente celebrare la fine del buio periodo sancito dalla presidenza di Donald Trump e il rilancio dell'Alleanza. Il lungo comunicato, pubblicato a conclusione dei lavori del summit, articola un'ambiziosa agenda per i prossimi anni, Nato 2030, A Transatlantic Agenda for the Future, le cui caratteristiche principali sono tre. Anzitutto, il documento ribadisce l'approccio intransigente articolato già nel vertice del Galles del 2014 nei confronti della Russia.

