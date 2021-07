Compagnoni | “Giroud? Al Milan giocherà abbastanza e lui lo sa”

Advertising

PianetaMilan : #Compagnoni: “#Giroud? Al @acmilan giocherà abbastanza e lui lo sa” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Compagnoni: «Giroud sa che al Milan giocherà di più» - KunGrax : RT @MilanNewsit: Compagnoni: 'Giroud sa che al Milan giocherà abbastanza' - gilnar76 : Compagnoni: «Giroud sa che al #Milan giocherà di più» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Cucciolina96251 : RT @MilanNewsit: Compagnoni: 'Giroud sa che al Milan giocherà abbastanza' -

Ultime Notizie dalla rete : Compagnoni Giroud

Milan News

è un grande campione, ma accetterebbe anche di stare in panchina.' Pure il giornalista Maurizioha sottolineato l'importanza di avere un'altra punta oltre allo svedese: 'Con Ibra ...è un grande campione, ma accetterebbe anche di stare in panchina.' Pure il giornalista Maurizioha sottolineato l'importanza di avere un'altra punta oltre allo svedese: 'Con Ibra ...Leggi anche:. Si discute. Tutti si augurano – anche lo stesso Giroud – che l’attaccante arrivi il prima possibile. Ormai siamo al rettilineo finale, con Giroud che ben presto taglierà il traguardo di ...Al Milan, però, sa che non giocherà poco, ma abbastanza, visto il numero di partite giocate da Ibrahimovic nell’ultima stagione» Ecco le sue parole:. «Ultimamente ha accettato la panchina al Chelsea.