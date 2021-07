Come hanno "beccato" Meghan Markle dopo il trionfo dell'Italia a Wembley: l'ultimo "sfregio" agli inglesi | Guarda (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria tutta Italiana agli Europei di domenica 11 luglio contro l'Inghilterra ha dato vita a una carrellata di fotomontaggi tutti da ridere. Si passa da Roberto Mancini che indossa i panni della Regina Elisabetta, essendo di fatto il nuovo "re", fino alla Royal Family rappresentata in tutte le salse. C'è Elisabetta II affacciata alla finestra di Windsor mentre rimprovera: "Mo ve lo buco sto pallone" e anche Kate Middleton con il marito William e il principino George, tutti e tre a Wembley per assistera al match finale. Con una sola differenza: nella prima foto la coppia reale e il figlio appaiono sorridenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria tuttanaEuropei di domenica 11 luglio contro l'Inghilterra ha dato vita a una carrellata di fotomontaggi tutti da ridere. Si passa da Roberto Mancini che indossa i pannia Regina Elisabetta, essendo di fatto il nuovo "re", fino alla Royal Family rappresentata in tutte le salse. C'è Elisabetta II affacciata alla finestra di Windsor mentre rimprovera: "Mo ve lo buco sto pallone" e anche Kate Middleton con il marito William e il principino George, tutti e tre aper assistera al match finale. Con una sola differenza: nella prima foto la coppia reale e il figlio appaiono sorridenti ...

Advertising

NadeeshaUy : Lo hanno fatto i nostri tifosi con Balotelli; ci è passato Jimmy Durmaz in Svezia. Come ha detto Lukaku, “quando le… - DaniloToninelli : Avanti uniti! Grillo e Conte hanno trovato accordo per il nuovo statuto del #M5S. Come ho già detto sono la coppia… - mauroberruto : Le sue lacrime sul palco hanno emozionato tutti, ma su Vincenzo c’è un procedimento penale per “sconfinamento”. ha… - vincenzocacac12 : @ghiacciosottile non sono uscite,neanche una,neanche scesa sono buciarde,hanno fatto come il pompa-tour di Paola Sa… - RossoAIIenatore : ' Chissà come hanno esultato quei signori in quel famoso locale francese! ' -

Ultime Notizie dalla rete : Come hanno Europei 2021, sono (finalmente) tornati gli abbracci Si abbracciavano come due amici che molto hanno vissuto, molto hanno sofferto, che hanno condiviso un sogno e faticato per farlo diventare realtà. Quell'abbraccio parlava di un sentimento, l'amicizia,...

Campione nel 2006, campione nel 2021: De Rossi anima azzurra, gioia e tuffo nella birra Tifosi che ieri si sono emozionati quando lo hanno visto entrare in campo e allenarsi un po' - un bel po' - come i giocatori nel riscaldamento: non voleva rubare la scena a nessuno, De Rossi, ma ...

Come hanno festeggiato i calciatori della Nazionale Il Post Giustizia: procuratore Torino, hanno cercato di screditarci E' stato compiuto un tentativo di "screditare l'operato, la professionalità e l'indipendenza dei magistrati e della sezione di polizia giudiziaria" della procura di Torino e di "dare una falsa rappres ...

Robben Ford e Bill Evans a Stupinigi Sonic Park, mercoledì 14 luglio 2021 A volte, non spesso, succede che musicisti con la stessa mentalità si uniscano per creare qualcosa di speciale che trascende i confini musicali, fino a raggiungere un pubblico più ampio. Due musicisti ...

Si abbracciavanodue amici che moltovissuto, moltosofferto, checondiviso un sogno e faticato per farlo diventare realtà. Quell'abbraccio parlava di un sentimento, l'amicizia,...Tifosi che ieri si sono emozionati quando lovisto entrare in campo e allenarsi un po' - un bel po' -i giocatori nel riscaldamento: non voleva rubare la scena a nessuno, De Rossi, ma ...E' stato compiuto un tentativo di "screditare l'operato, la professionalità e l'indipendenza dei magistrati e della sezione di polizia giudiziaria" della procura di Torino e di "dare una falsa rappres ...A volte, non spesso, succede che musicisti con la stessa mentalità si uniscano per creare qualcosa di speciale che trascende i confini musicali, fino a raggiungere un pubblico più ampio. Due musicisti ...