Com’è andata la terza gara delle finali NBA tra Milwaukee e Phoenix (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella notte tra domenica e lunedì i Milwaukee Bucks hanno vinto nettamente 120-100 contro i Phoenix Suns nella terza gara delle finali NBA, tornando a vincere in una finale di campionato per la prima volta dal 1974. Dopo le prime Leggi su ilpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella notte tra domenica e lunedì iBucks hanno vinto nettamente 120-100 contro iSuns nellaNBA, tornando a vincere in una finale di campionato per la prima volta dal 1974. Dopo le prime

Advertising

OptaPaolo : 5/5 - Gianluigi Donnarumma ha vinto tutte le cinque volte in cui la sua squadra è andata alla lotteria dei rigori:… - rtl1025 : ? È morta #RaffaellaCarrà, aveva 78 anni 'Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua um… - jaxofficial : Purtroppo te ne sei andata Raffaella. Ti ho conosciuta in diversi momenti della mia carriera e mi sei sempre rimast… - ilpost : Com’è andata la terza gara delle finali NBA tra Milwaukee e Phoenix - MarcoLe86931402 : RT @OptaPaolo: 5/5 - Gianluigi Donnarumma ha vinto tutte le cinque volte in cui la sua squadra è andata alla lotteria dei rigori: tre con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Com’è andata Com’è andata la terza gara delle finali NBA tra Milwaukee e Phoenix Il Post