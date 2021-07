Colpo di scena a Le Iene | una cantante italiana verso la conduzione al posto di Alessia Marcuzzi

Leggi su trashblog

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ora che il programma Leè rimasto orfano di mamma a causa dell’addio diall’azienda Mediaset, arriva il nome della sua possibile sostituta: stiamo parlando di Elodie. Il clamoroso scoop arriva da TvZoom che afferma che, nonostante Elodie sarà impegnata fino a gennaio con la musica, è in pole position per lade Le. Dopotutto luglio è quasi finito e Davide Parenti deve necessariamente trovare una degna erede. Non solo. Secondo quanto riportato dal blog, infatti, Nicola Savino, l’altro conduttore del programma, avrebbe intenzione di non fare più il programma per ...