Claudio Gallo Golinelli e Cicci Bagnoli: il ritorno del Gallo live al Premiato Circo Volante del Barone Rosso (Di lunedì 12 luglio 2021) Mi ero ripromesso di riportare Claudio Golinelli, noto come il Gallo, dal vivo dopo il trapianto al fegato e l’intervento alla schiena, quando avrei potuto riaprire il Premiato Circo Volante del Barone Rosso, dopo l’assurda chiusura forzata decisa dai politici. Tutto previsto per il 26 aprile, ma due giorni prima mi telefona per dirmi che Vasco Rossi l’aveva fatto chiamare per registrare il basso sul suo prossimo album. Ok rimandiamo. Avendo la puntata successiva del 3 maggio ormai strapiena, gli ho dato appuntamento per lunedì 10 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Mi ero ripromesso di riportare, noto come il, dal vivo dopo il trapianto al fegato e l’intervento alla schiena, quando avrei potuto riaprire ildel, dopo l’assurda chiusura forzata decisa dai politici. Tutto previsto per il 26 aprile, ma due giorni prima mi telefona per dirmi che Vasco Rossi l’aveva fatto chiamare per registrare il basso sul suo prossimo album. Ok rimandiamo. Avendo la puntata successiva del 3 maggio ormai strapiena, gli ho dato appuntamento per lunedì 10 ...

