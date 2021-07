Ciclismo su pista Tokyo 2021, Marco Villa: “Io, Viviani e Ganna partiamo il 21, gli altri tra il 25 e il 26” (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella conferenza stampa della Nazionale Olimpica maschile di Ciclismo su pista, è intervenuto anche il commissario tecnico Marco Villa. Tra una domanda e l’altra al portabandiera Elia Viviani, il CT ha potuto parlare anche di come si svolgerà la preparazione del gruppo con Viviani, Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. “Ho diviso il gruppo in due: io, Elia e Filippo Ganna partiamo il 21, con quest’ultimo che andrà nell’hotel della Nazionale su strada e Viviani a Tokyo, lì ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Nella conferenza stampa della Nazionale Olimpica maschile disu, è intervenuto anche il commissario tecnico. Tra una domanda e l’altra al portabandiera Elia, il CT ha potuto parlare anche di come si svolgerà la preparazione del gruppo con, Filippo, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. “Ho diviso il gruppo in due: io, Elia e Filippoil 21, con quest’ultimo che andrà nell’hotel della Nazionale su strada e, lì ...

