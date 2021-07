Ciclismo su pista | Elia Viviani | “Sono in buone condizioni per Tokyo Il CT Villa ha creato un gran gruppo”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una conferenza stampa in preparazione alle olimpiadi, per la Nazionale Olimpica disu strada. I giornalisti hanno avuto l’occasione per poter parlare con, Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon, Jonathan Milan ed il CT Marco; il portabandiera ha monopolizzato l’incontro con la stampa, con le domande chestate indirizzate soprattutto a lui., vincitore dell’oro nell’Omnium a Rio 2016, ha parlato del suo avanzamento verso il Giappone: “Dopo il Giro d’Italia ci siamo focalizzati sul lavoro in. Un po’ meno sull’omnium, ma ...

Advertising

OA_Sport : Elia Viviani è stato intervistato dai giornalisti a undici giorni dall'inizio delle Olimpiadi - nonsolopierina : @radiosilvana @liliaragnar @robymancio Adry sembra il mio ex capo, anche lui aveva fatto tutto nella vita! A dolo 5… - RuoteAmatoriali : News da ciclismo su strada, pista e fuoristrada 10 luglio 2021 - zazoomblog : Tokyo 2020 regolamento ciclismo su pista: come funziona tutto quello che c’è da sapere - #Tokyo #regolamento… - FulvioVigilante : Sarò di parte perchè le gare di durate le adoro (facendo ciclismo va da sè), ma vedo un futuro molto divertente e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo pista

Sportface.it

... Sassari , Oristano e Cagliari - che non ha esitato a scendere inal fianco dell'organizzazione. Una iniziativa sposata senza esitazioni dalla Federazione italianae dal Coni - ......per la prima volta nella storia da due portabandiera come Jessica Rossi ed Elia Viviani entrambi vincitori di un oro olimpico nelle rispettive specialità del Tiro al Volo e delsu. ...Una conferenza stampa in preparazione alle olimpiadi, per la Nazionale Olimpica di ciclismo su strada. I giornalisti hanno avuto l'occasione per poter parlare con Elia Viviani, Filippo Ganna, Simone C ...L'ultimo test prima di volare verso il Giappone. Dopo tanti allenamenti, diversi ritiri in altura, gli azzurri del ciclismo, pronti alle Olimpiadi di Tokyo, potranno testarsi sulle strade della Sardeg ...