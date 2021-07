Ciclismo, Olimpiadi Tokyo: startlist e convocati di tutte le Nazionali. Slovenia e Belgio fanno paura con van Aert e Pogacar (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tour de France è ancora in corso di svolgimento, ma gli occhi iniziano ad essere già puntati verso l’appuntamento più importante del quadriennio: i Giochi Olimpici di Tokyo. In chiave Ciclismo su strada in terra giapponese la prova più attesa è sicuramente quella in linea al maschile, con un percorso molto complicato e ricco di insidie, ma soprattutto con una lista di partenza ricca di protagonisti. Cinque assi per l’Italia, con Vincenzo Nibali a fare da faro, le Nazionali da seguire sono però Slovenia (che schiera la coppia Pogacar-Roglic) e Belgio (van Aert assieme ad ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Tour de France è ancora in corso di svolgimento, ma gli occhi iniziano ad essere già puntati verso l’appuntamento più importante del quadriennio: i Giochi Olimpici di. In chiavesu strada in terra giapponese la prova più attesa è sicuramente quella in linea al maschile, con un percorso molto complicato e ricco di insidie, ma soprattutto con una lista di partenza ricca di protagonisti. Cinque assi per l’Italia, con Vincenzo Nibali a fare da faro, leda seguire sono però(che schiera la coppia-Roglic) e(vanassieme ad ...

MichGPS : #TDF2021 secondo e ultimo giorno di riposo per i cicilisti. Domani non ci sarà @vincenzonibali. Lascia la corsa per… - andrealecl16 : alle olimpiadi divento esperto di scherma, nuoto, pallanuoto, tiro con l'arco, judo, karate, ciclismo, tiro a volo,… - sticazzimelrose : @Alfa5114 @turkaill @retroscenista moltissimi. euro 2020 lo puoi vedere sulla rai con 100 euro all'anno. così come… - sticazzimelrose : @robbyfox21 @ZenoMiglietti @Gianmar26145917 @SplendorSolis00 beh dai. mondiali, europei, ciclismo, olimpiadi... non… - ValeRossignoli : RT @Eurosport_IT: Il CT azzurro Davide Cassani ha le idee chiare ?????? Ecco il perché della scelta di Nibali per #Tokyo2020: -