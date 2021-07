Ci ha fatto vincere l’Europeo con le sue parate, ma chi è la fidanzata di Gigio Donnarumma? Ecco Alessia (Di lunedì 12 luglio 2021) A meno di 17 anni talento precoce del pallone, ha esordito in Serie A, e ieri sera ci ha fatto sognare parando i rigori dell’Inghilterra, il portiere della Nazionale Italiana calcio Gianluigi Donnarumma, ma cosa sappiamo della sua vita privata? È fidanzato? La giovane fidanzata Si, il giovane portiere 22enne è fidanzato dal 2016 con Alessia Elefante la quale è molto riservata sui social e sostiene in tutte le sue attività il compagno. Essendo molto riservata, sappiamo poco della sua vita privata, se non che è nata il 25 maggio del 1997 a Castellammare di Stabia, lo stesso paese del fidanzato, e che è una ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 12 luglio 2021) A meno di 17 anni talento precoce del pallone, ha esordito in Serie A, e ieri sera ci hasognare parando i rigori dell’Inghilterra, il portiere della Nazionale Italiana calcio Gianluigi, ma cosa sappiamo della sua vita privata? È fidanzato? La giovaneSi, il giovane portiere 22enne è fidanzato dal 2016 conElefante la quale è molto riservata sui social e sostiene in tutte le sue attività il compagno. Essendo molto riservata, sappiamo poco della sua vita privata, se non che è nata il 25 maggio del 1997 a Castellammare di Stabia, lo stesso paese del fidanzato, e che è una ...

