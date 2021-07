Chiesa | “Siri chiama la mamma!” la telefonata dopo la vittoria a Wembley Il video

(Di lunedì 12 luglio 2021) Federicoha dimostrato durante questi Europei di essere un giocatore incredibile. Se Donnarumma è stato il miglior giocatore del torneo, non si potrà certo negare che questo giovane ragazzo classe 1997, sia stato fondamentale per questa Nazionale con le sue accelerate, la sua fame die quel pizzico di pazzia che non guasta mai. Subitoaver sollevato con i compagni il meritato trofeo, la prima persona che ha volutore è stata la sua mamma. Sì, perché la mamma è sempre la mamma, indipendente dal lavoro che si fa! “la” ...

francescocosta : Il video di Florenzi che canta Notti magiche. Chiesa che dice “chiama mamma” a Siri. Gli abbracci tra Vialli e Manc… - IlContiAndrea : “Siri chiama la mamma!” ?? #Chiesa #Campionideuropa #ItsComingRome #ItaliaCampionedeuropa - laiamauribaraza : RT @AleRoversi: Chiesa a Siri “CHIAMA MAMMA” ?????? - SendoaPuerta13 : RT @AleRoversi: Chiesa a Siri “CHIAMA MAMMA” ?????? - GRJudge_ : RT @romantikbolat: Non sto piangendo, mi è solo entrato Chiesa che dice a Siri di chiamare la mamma in un occhio #EURO2020 #ItaliaInghilte… -

