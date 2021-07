Chiellini strattona in modo feroce Saka? Ciò che vi era sfuggito: cosa gli ha "urlato" il capitano, brutale | Guarda (Di lunedì 12 luglio 2021) Siamo al 95esimo minuto della finalissima di Wembley, Italia-Inghilterra, ultimo atto di Euro 2020. Siamo al quinto dei sei minuti di recupero, il risultato è sull'1-1. Ed ecco che Saka si invola sulla fascia. Ma ci pensa Giorgio Chiellini, che non ci va tanto per il sottile. Anzi: afferra la maglia dell'avversario, lo strattona in modo vistoso e lo ferma. Anzi, lo stende. Senza violenza, sia chiaro. Semplicemente un gesto doveroso, a quel punto della partita: di pericoli non se ne possono correre. Cartellino giallo, ovvio, per il capitano della Nazionale. E il resto è storia. I due tempi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Siamo al 95esimo minuto della finalissima di Wembley, Italia-Inghilterra, ultimo atto di Euro 2020. Siamo al quinto dei sei minuti di recupero, il risultato è sull'1-1. Ed ecco chesi invola sulla fascia. Ma ci pensa Giorgio, che non ci va tanto per il sottile. Anzi: afferra la maglia dell'avversario, loinvistoso e lo ferma. Anzi, lo stende. Senza violenza, sia chiaro. Semplicemente un gesto doveroso, a quel punto della partita: di pericoli non se ne possono correre. Cartellino giallo, ovvio, per ildella Nazionale. E il resto è storia. I due tempi ...

