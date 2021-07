(Di lunedì 12 luglio 2021) Giorgioha sorpreso tutta Italia con le sue parole in occasionea cerimonia organizzata per i campioni d’Europa (e Matteo Berrettini) al. Il difensore, visibilmente commosso ed emozionato, ha infattito laa Davide Astori affermando che avrebbe voluto averlo insieme alla squadra in questo giorno speciale. Un cuore grande quello del capitano.

AcasatuttoBENS : Vedere Chiellini che canta “Ma qual dieta m piacn e purpett” mi commuove - gilnar76 : Chiellini si commuove al Quirinale: emozionante dedica per la vittoria dell'Europeo #Forzanapoli #Napoli… - loZibbo : Chiellini che la dedica ad Astori, Berrettini che consegna la racchetta al Presidente Mattarella, Mancini che si co… - lyra_col : Chiellini che si commuove ogni volta che parla di Astori ?? - mar_aie : ...Gabry rientra la bandiera, io ringrazio che nelle gallerie RaiPlay continui a prendere. Chiellini la alza, Gabry… -

Bonucci,, Bernardeschi, Florenzi, Immobile, Belotti, Donnarumma e Insigne se la ricordano ... Anche chi magari non siall'Inno di Mameli, s'incavola per un Paese dove troppe cose non ...è più protettivo di un papà: è davvero protettivo come una mamma, ha sempre fatto ... Poi c'è mamma Michela Immobile che siogni qualvolta vede suo figlio buttare dentro alla porta ...Giorgio Chiellini, ha voluto spendere alcune parole da campione d’Europa. Lo ha fatto su Twitter, scrivendo un messaggio commovente: “Grazie a voi. (Il Fatto Quotidiano) ...Giorgio Chiellini è stato autore di un grande gesto, il capitano della Nazionale ha voluto ricordare il compianto Davide Astori dedicandogli la vittoria.