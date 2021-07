Chiellini: 'Fatta la storia' Bonucci: 'Il sogno s'avvera' (Di lunedì 12 luglio 2021) Entusiasmo azzurro incontenibile: "Abbiamo vinto meritatamente. Sentivamo che c'era qualcosa di magico nell'aria. Grazie a tutti a quelli che hanno fatto parte di questo lungo viaggio di tre anni. ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 luglio 2021) Entusiasmo azzurro incontenibile: "Abbiamo vinto meritatamente. Sentivamo che c'era qualcosa di magico nell'aria. Grazie a tutti a quelli che hanno fatto parte di questo lungo viaggio di tre anni. ...

Advertising

Gazzetta_it : Bonucci: 'Siamo leggenda'. Chiellini: 'Fatta la storia' #EURO2020 #ITAING #ITA - djkappaofficia1 : RT @juventusfc: ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BIANCONERI… - biapongunti : RT @juventusfc: ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BIANCONERI… - doty_child : RT @juventusfc: ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BIANCONERI… - cheobravo : RT @juventusfc: ????????????????????????????????????! ???????? GLI #AZZURRI CE L’HANNO FATTA! HANNO VINTO #EURO2020! ?? COMPLIMENTI AI NOSTRI FAB FOUR BIANCONERI… -