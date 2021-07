Chiellini e il ricordo di Davide Astori | «Dedichiamo a lui la vittoria dell’Europeo» – Il video

(Di lunedì 12 luglio 2021) Occhi commossi e voce spezzata durante un passaggio del discorso di ringraziamento di Giorgio, che oggi è stato ricevuto al Quirinale dal Capo dello Stato Mattarella, assieme ai compagni della Nazionale Italiana dopo il trionfo a Euro 2020 e al tennista Matteo Berrettini, primo italiano ad arrivare in finale a Wimbledon. Il capitano della Nazionale nel suo discorso ha voluto omaggiare, il difensore della Fiorentina e della nazionale morto nel marzo 2018. «Vorremmo dedicare questae che avremmo voluto qui con noi oggi. È sempre presente nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini ricordo

