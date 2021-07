Chiellini a Berrettini: “Siamo Fratelli d’Italia” – Video (Di lunedì 12 luglio 2021) “Siamo Fratelli d’Italia”. Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale campione d’Europa, si rivolge così a Matteo Berrettini, il tennista azzurro approdato alla finale di Wimbledon. La Nazionale e Berrettini sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 12 luglio 2021) “”. Giorgio, capitano della Nazionale campione d’Europa, si rivolge così a Matteo, il tennista azzurro approdato alla finale di Wimbledon. La Nazionale esono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (Immagini raiplay.it) L'articolo proviene da Italia Sera.

