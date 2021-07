Chiara Ferragni | il sostegno al DDL Zan

(Di lunedì 12 luglio 2021) In questo clima di vittorie tutte italianenon distoglie l’attenzione da un tema molto importante: l’approvazione del DDL Zan. Dai suoi social, ricorda che domani verrà discusso in Senato e che la sua approvazione sarebbe l’ennesima conquista per il Paese. Ieri sera sono stati stravinti gli Europei dalla Nazionale Azzurra e sui social abbiamo visto i Ferragnez in mise tricolore sostenere l’Italia fino alla conquista della vittoria. Dopo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Ho bisogno del +27% di possibilità di segnare by Chiara Ferragni. #Euro2020 - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - davidallegranti : Il marito di Chiara Ferragni è a un passo dal dire che “i politici sono i nostri dipendenti” - im_flaviaa : RT @mesonorotta: Da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno chiamato la loro figlia Vittoria, l’Italia sta vincendo a destra e a manca. - GiorgiaMidili1 : RT @mesonorotta: Da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno chiamato la loro figlia Vittoria, l’Italia sta vincendo a destra e a manca. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Ma non è finita qui, il marito diha anche rivelato ai fan che non vede l'ora di rivedere Donnarumma per festeggiare insieme a lui la vittoria dell'Italia. Voi cosa ne pensate, ha ...La mancata esultanza di Donndarumma, la reazione die Fedez Tra i milioni di italiani che non si erano accorti della vittoria ci sono anchee Fedez. I 'Ferragnez' ...In questo clima di vittorie tutte italiane Chiara Ferragni non distoglie l’attenzione da un tema molto importante: l’approvazione del DDL Zan.Alla finale Euro 2020 l'Italia ha trionfato diventando campione d'Europa e tutto il Paese è in festa, compresi i VIP sui loro social.