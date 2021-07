Chiara Ferragni e Fedez non si accorgono che l’Italia vince (Video)

(Di lunedì 12 luglio 2021)ha vinto contro l’Inghilterra maesultano dopo un po’ non accorgendosi subito della vittoria degli azzurri Sono le 23.52 dell’11 luglio 2021 quando la parata di Gigio Donnarumma segna la vittoria delcampioni d’Europa. La gente esulta nelle piazze e nelle case. Così come i Ferragnez che ci mettono qualche minuto per esultare poiché non sidella vittoria degli azzurri.stavano guardando la partita con amici. I Ferragnez vestiti con i colori del tricolare con ...

L'Italia vince ai rigori contro l'Inghilterra mae Fedez se ne accorgono... in ritardo. Poi esplode la festa e i due esultano insieme per la vittoria dell'Italia agli Europei con un lungo abbraccio sul divano. Roberto Mancini e ...Per l'evento si sono già candidate diverse città italiane come Pesaro e Torino mentre a condurre il programma potrebbe esserci. Le città candidate per Eurovision 2022 I Måneskin ...L'Italia ha vinto contro l'Inghilterra ma Chiara Ferragni e Fedez esultano dopo un po' non accorgendosi subito della vittoria degli azzurri ...