Chi è Stefano Socionovo di Temptation Island? Età e Instagram (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Stefano Socionovo, concorrente di Temptation Island 2021, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirlo sui social e Instagram. Chi è Stefano Socionovo Nome e Cognome: Stefano SocionovoData di nascita: 29 aprile 1991Luogo di nascita: AnconaEtà: 30 anniAltezza: 1 metro e 75 circaPeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: Ste è un impiegato tecnico nel Sistema portuale di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 12 luglio 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, concorrente di2021, dall’età, alla partecipazione al reality, a dove seguirlo sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 29 aprile 1991Luogo di nascita: AnconaEtà: 30 anniAltezza: 1 metro e 75 circaPeso: Informazione non disponibileSegno zodiacale: ToroProfessione: Ste è un impiegato tecnico nel Sistema portuale di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

godchamet : NO ASPETTATE MA CHI È IL PADRE ??? STEFANO DE CESSO ????? - PaoloCugini : @lorusso_stefano @StampaTorino @pdnetwork @PD_Torino @EnricoLetta È bello vedere come ci sia chi prova a fare quell… - ettoremaria : @lcolda @filippomricci @TwittEuro20 @il_cappellini Stefano gioca con me. Forse ti è sfuggito. Al massimo puoi dire… - Mirella02060710 : @lorusso_stefano @pdnetwork @StampaTorino @PD_Torino @EnricoLetta immaginiamo per chi intende il pd, l'esser accogl… - BiblioSalaborsa : '... cosa accadrà ai nostri ricordi digitali quando non ci saremo più? Chi saranno gli eredi dei nostri fondi digit… -