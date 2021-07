Chi è Carlo Fuortes, il nuovo amministratore delegato della Rai (Di lunedì 12 luglio 2021) Il governo sceglie Fuortes come nuovo amministratore delegato della Rai. Economista e sovrintendente della Fondazione Teatro Opera di Roma: chi è Carlo Fuortes Il governo nomina Carlo Fuortes come nuovo amministratore delegato Rai. Il suo profilo spazia dall’economia alla cultura, con una lunga esperienza nella gestione di teatri, musei e beni culturali, fino ad arrivare alla televisione e al cinema. Manager ed economista, Fuortes ha assunto incarichi ... Leggi su zon (Di lunedì 12 luglio 2021) Il governo scegliecomeRai. Economista e sovrintendenteFondazione Teatro Opera di Roma: chi èIl governo nominacomeRai. Il suo profilo spazia dall’economia alla cultura, con una lunga esperienza nella gestione di teatri, musei e beni culturali, fino ad arrivare alla televisione e al cinema. Manager ed economista,ha assunto incarichi ...

