Chi è Arianna Bergamaschi, vita privata e curiosità: sapete che la mamma è una famosa cantante? (Di lunedì 12 luglio 2021) In questo articolo vi parliamo di Arianna Bergamaschi: sapete che la mamma è anch’essa una famosa cantante? Arianna Bergamaschi è una cantante, oltre che attrice e conduttrice. È nata a Milano l’11 novembre 1975 ed ha 45 anni. La sua carriera inizia molto presto: da giovane, infatti, partecipa a Fantastico 2 e 3, oltre che allo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 luglio 2021) In questo articolo vi parliamo diche laè anch’essa unaè una, oltre che attrice e conduttrice. È nata a Milano l’11 novembre 1975 ed ha 45 anni. La sua carriera inizia molto presto: da giovane, infatti, partecipa a Fantastico 2 e 3, oltre che allo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

rep_roma : Covid, D'Amato tira le orecchie ai vacanzieri: 'Prima il vaccino, poi si viaggia. E non partite con chi non l'ha fa… - rep_roma : Covid, D'Amato tira le orecchie ai vacanzieri: 'Prima il vaccino, poi si viaggia. E non partite con chi non l'ha fa… - frisina_arianna : RT @chiellini: ???? Grazie a voi A tutti voi Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Ne… - arianna_tms : RT @chiellini: ???? Grazie a voi A tutti voi Perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi. Davanti gli occhi voi. Ne… - arianna_tms : RT @lookandlove: Adoro come gli italiani fanno gruppo e per le strade di Londra cantano tranquillamente “chi non salta un inglese é”. Vi am… -