Chariot | Joseph Kosinski regista del film tratto dalla graphic novel

Ultime Notizie dalla rete : Chariot Joseph

Movieplayer.it

A scrivere la sceneggiatura di Chariot sarà Julian Meiojas, in precedenza autore di Jack Ryan e The Flash. Kosinski, oltre a essere il regista, sarà inoltre produttore esecutivo dell'adattamento. Deadline riporta che la Warner Bros. si è aggiudicata un'asta per Chariot, lungometraggio che sarà diretto dal regista Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, Tron: Legacy) e adattamento dell'omonimo graphic novel edito da AWA Studios.