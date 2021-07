Centinaia di tifosi accolgono gli azzurri a Roma | cori e applausi

(Di lunedì 12 luglio 2021)(ITALPRESS) – L'Italia è atterrata a Fiumicino all'alba tra glie idi circa 200. Grande euforia tra gli, poi arrivati all'Hotel Parco dei Principi dove erano attesi da un altro centinaio di sostenitori, con il capitano Giorgio Chiellini sceso dal pullman con una corona in testa e la coppa in mano. Tra i più acclamati il commissario tecnico Roberto Mancini, il portiere Gianluigi Donnarumma e proprio il difensore della Juventus. Per glie lo staff maglia celebrativa con la scritta “campioni” sul retro e le firme d'oro stilizzate di tutti i giocatori. ...

Ad attenderli, alle 6.06 del mattino all'aeroporto di Fiumicino, c'erano circa 200che hanno ... Gli azzurri sono saliti poi in pullman e via verso l'albergo, dove hanno trovato altre...Ma ora è allerta contagio Caroselli e fuochi d'artificio: a Cremona la festa per il trionfo dell'Italiadisi sono riversati in centro per celebrare il successo degli Azzurri contro ...ROMA, 12 LUG - Una corona in testa e la coppa nella mano destra: Giorgio Chiellini scende così dal pullman che ha portato la nazionale italiana da Fiumicino al Parco dei Principi, dove gli azzurri far ...