Ce l’hanno lasciata | ce la siamo presa

Il primo grande torneo internazionale deciso ai calci di rigore è stato, nel 1976, proprio il campionato europeo. 45 anni fa nella finale di Belgrado la Cecoslovacchia sconfisse la Germania Ovest con il rigore decisivo e iconico di Antonin Panenka dopo l'errore di Uli Hoeness. Da allora nessuna finale degli Europei era stata decisa dai calci di rigore, fino a ieri. La lotteria dei rigori ha consegnato il titolo di Campione d'Europa all'Italia di Roberto Mancini grazie alle due parate di Donnarumma sui tiri dal dischetto di Sancho e Saka e al palo colpito da Rashford. Il pareggio al termine dei tempi supplementari è stato il risultato di una partita in cui le scelte di Gareth Southgate e ...

