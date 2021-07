"C'è il rosmarino nelle vongole". E il cuoco rischia il linciaggio

Advertising

LaVillana11 : @BruNO16503135 Nelle patate fritte? Solitamente metto rametti di rosmarino e timo nell'olio, così rilasciano l'arom… -

Ultime Notizie dalla rete : rosmarino nelle

Due coppie provenienti da Spoleto avevano deciso di pranzare nel balneare di Mauro Monachesi quando, "a un certo punto, probabilmente per non pagare il conto, hanno trovato la scusa delche ...Tentano di aggredire il cuoco perché 'ha messo ilsullo spaghetto a vongole'. L'assurda storia arriva da Porto Recanati, in provincia di Macerata,Marche. A raccontarla è il titolare del ristorante a Il Messaggero , che spiega come ...Le due coppie di turisti hanno tentato di aggredire il cuoco e di andarsene senza pagare il conto del ristorant ...La vicenda è accaduta a Porto Recanati, in provincia di Macerata. Il racconto del titolare del ristorante. E’ successo in un ristorante a Porto Recanati, in provincia di Macerata. La presenza del rosm ...