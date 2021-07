Catena Fiorello | il lutto che l’ha segnata | il commovente ricordo del papà | parole da brividi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Momento nostalgico perche, in occasione della vittoria dell’Italia agli Europei 2021, dedica alun dolce. Rosario e Beppesono sicuramente due icone della tv e del cinema italiano: da quando tanti anni fa lavoravano nei villaggi turistici, i fratelli siciliani originari di Catania ne hanno fatta di strada e L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Globo d'Oro 2020 per la migliore colonna sonora del film MESAGNE - Martedì 13 luglio alle ore 19, nell'Atrio del Castello di Mesagne, verrà presentato il libro di"Picciridda", il ...Brundisium.net Tweet Martedì 13 luglio alle ore 19, nell'Atrio del Castello di Mesagne, verrà presentato il libro di"Picciridda", il romanzo di esordio del 2006 con cui l'autrice catanese ha vinto nel 2018 il Premio Elsa Morante ragazzi. A seguire verrà proiettato il film tratto dall'omonima ...