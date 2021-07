Cashback di Stato, ecco quando saranno pagati i rimborsi e il super premio da 1500 euro (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Cashback di Stato è Stato sospeso ufficialmente per il secondo semestre dell’anno dal governo Draghi, che ora sta valutando se far proseguire l’iniziativa. Nel frattempo gli iscritti all’ultima sessione sono in attesa di ricevere i propri rimborsi. Sul punto mancano ancora delle date precise, mentre la classifica del super Cashback risulta in elaborazione. A pesare sul conteggio del super premio c’è la verifica delle transazioni valide. Questo perché nel corso della prima parte dell’anno ci sono stati comportamenti scorretti da parte di alcuni utenti. ... Leggi su notizieora (Di lunedì 12 luglio 2021) Ildisospeso ufficialmente per il secondo semestre dell’anno dal governo Draghi, che ora sta valutando se far proseguire l’iniziativa. Nel frattempo gli iscritti all’ultima sessione sono in attesa di ricevere i propri. Sul punto mancano ancora delle date precise, mentre la classifica delrisulta in elaborazione. A pesare sul conteggio delc’è la verifica delle transazioni valide. Questo perché nel corso della prima parte dell’anno ci sono stati comportamenti scorretti da parte di alcuni utenti. ...

