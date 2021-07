Carramba la Carrà e la decisione della Rai: il clamoroso omaggio alla signora della tv (Di lunedì 12 luglio 2021) La Rai ha passato l'intera settimana scorsa a onorare Raffaella Carrà mandando in onda interi speciali, oltre a trasmettere in diretta i funerali. Secondo TvBlog.it, per tutta l'intera durata dell'estate verranno riproposte in prima serata su Rai1 le più belle puntate di Carramba che sorpresa. decisione forse presa dopo i buonissimi risultati Auditel ottenuti settimana scorsa contro Temptation Island. Inoltre la Rai ha deciso di mandare in onda Raffaella Carrà e il suo Carramba che sorpresa ogni martedì sera su Rai1 a partire da domani sera 13 luglio: “Da domani sera dunque e per tutta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) La Rai ha passato l'intera settimana scorsa a onorare Raffaellamandando in onda interi speciali, oltre a trasmettere in diretta i funerali. Secondo TvBlog.it, per tutta l'intera durata dell'estate verranno riproposte in prima serata su Rai1 le più belle puntate diche sorpresa.forse presa dopo i buonissimi risultati Auditel ottenuti settimana scorsa contro Temptation Island. Inoltre la Rai ha deciso di mandare in onda Raffaellae il suoche sorpresa ogni martedì sera su Rai1 a partire da domani sera 13 luglio: “Da domani sera dunque e per tutta ...

