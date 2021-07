Carramba che sorpresa | ritorna in tv il famoso show di Raffaella Carrà Ecco quando inizia

(Di lunedì 12 luglio 2021) La scomparsa diè stata un duro colpo per lo spettacolo italiano; ci dice addio una delle icone più rappresentative della cultura televisiva nostrana. Per onorare la memoria della grande artista, Rai 1 ha ritrasmesso la prima puntata delvarietà «che», che andò in onda per la prima volta il 21 dicembre del 1995. Rai 1 ha quindi deciso di ritrasmettere, per tutta questa estate, le puntate del noto programma televisivo per omaggiare la scomparsa della presentatrice. "che" ...

Da martedì 13 luglio 2021 Rai1 dovrebbe infatti mandare in onda un'altra replica del famoso programmasorpresa ,dopo aver esordito nel 1995 ha conquistato grandissima parte del ...Per omaggiare Raffaella Carrà in seguito alla sua dolorosa scomparsa, Rai Uno manderà in onda per tutta ...Carramba che sorpresa sta per ritornare il tv! Il programma cult di Raffaella Carrà è stato riproposto in seguito alla sua scomparsa.Un omaggio all’artista “più amata dagli italiani”. Su Rai1 martedì 13 luglio, alle 21.25, si riavvolge il nastro per rivedere in azione, dagli studi televisivi Auditorium di Roma, la grande ...