Carramba Che Sorpresa | pronto il grande ritorno | dove e quando andrà in onda

(Di lunedì 12 luglio 2021) Spunta ildi ‘Che’, storico programma di Raffaella Carrà. Andiamo a vederein. Il logo dello storico programma Rai (via Screenshot)Nell’ultima settimana l’Italia è stata scossa dall’improvvisa scomparsa di Raffaella Carrà. La showgirl italiana ha lasciato unvuoto nel mondo dello spettacolo italiano, con la Rai che l’ha omaggiata in diversi programmi. Per questo motivo la televisione di stato ha deciso di trasmettere per tutta l’estate ‘Che ...

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - carmelitadurso : Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ?? - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - matteo105 : RT @tvblogit: Carramba che sorpresa torna da domani sera e ogni martedì su Rai1 - _silviabi : RT @see_lallero: La notizia che speravo arrivasse ve la diamo da @tvblogit: ogni martedì le repliche di Carramba ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Carramba Che

Da martedì 13 luglio 2021 Rai1 dovrebbe infatti mandare in onda un'altra replica del famoso programmasorpresa ,dopo aver esordito nel 1995 ha conquistato grandissima parte del ...Per omaggiare Raffaella Carrà in seguito alla sua dolorosa scomparsa, Rai Uno manderà in onda per tutta ...«Questo ragazzo mi piace», queste le parole che Raffaella Carrà sussurrò all'autore durante i provini al teatro delle Vittorie di Roma per la scelta dei Carramba Boys. «Ero molto teso - racconta ...Iconici sono i suoi programmi televisivi come ‘Carramba che sorpresa‘, ‘A raccontare comincia tu‘ e moltissimi altri ancora. L’iconica Raffaella Carrà, com’è tristemente noto, si è spenta lo scorso 5 ...